WEER. Kans op helder weer in Malle vanochtend

Al zeker vijf buschauf­feurs deze maand slachtof­fer van geweld: “Als zelfs onze meest minzame collega in elkaar geslagen wordt...”

Agressie tegen buschauffeurs lijkt weer toe te nemen. Zo werden in de maand juni alleen al vijf medewerkers van De Lijn hardhandig aangepakt door reizigers, zoals vrijdag nog in Herentals. In sommige gevallen eindigde dat zelfs in het ziekenhuis. Al kan het ook heel anders, zo werd deze week nog bewezen in Gent.