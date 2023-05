WEER. Kans op bewolking in Malle vanochtend

Wijkagente Ann (48) kroont zich tot Europees kampioen Body Fitness: “Resultaat van 15 jaar intensief trainen”

Ann De Meulenare uit Zwijndrecht heeft zich in het Spaanse Santa Susanna tot Europees kampioen Body Fitness gekroond bij de masters. De wijkagente bij de politie van Antwerpen zit vijf tot zes keer per week in de fitness. Ze werd al enkele keren Belgisch kampioen en ziet het harde trainingsschema nu voor het eerst beloond met een Europese titel.