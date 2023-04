WEER. Kans op bewolking in Malle vanochtend

Bezoekers mogen niet meer parkeren in Antwerpse binnenstad, maar wat staat er nog in nieuwe Bouwcode?

Het grootste nieuws uit de nieuwe Antwerpse Bouwcode, lijkt alvast dat bezoekers vanaf augustus niet meer mogen parkeren in de historische binnenstad. Maar wat verandert er nog in de Koekenstad? Bouwheren die de stad verder verharden zullen daarvoor moeten betalen, bedrijfspanden worden beschermd én gezinnen kunnen hun slaapkamers voortaan ook verhuren als studentenkot. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg.