WEER. Helder in Malle vanochtend

Staalbou­wer ASK Romein failliet, ook vestiging in Malle getroffen: “140 jobs staan op de helling”

Het Nederlands staalconstructiebedrijf ASK Romein, dat onder meer het dak van het Bosuilstadion van Royal Antwerp FC bouwde, is failliet. Dat is ook slecht nieuws voor de vestiging op het bedrijvenpark in Malle. Daar dreigen 140 arbeiders en bedienden hun job kwijt te raken. Dat meldt de christelijke vakbond ACV woensdag.