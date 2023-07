WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Malle vandaag

Allerlaat­ste kijkje nemen in De Toverfluit: “Mobiele discobar maken van lichten en muziekin­stal­la­tie”

Het allerlaatste feestje bouwde De Toverfluit in Halle-Zoersel afgelopen pinkstermaandag. Hoewel de legendarische baandancing de boeken nadien heeft neergelegd, konden fans dinsdagmiddag nog even afscheid komen nemen. De deuren gingen open zodat iedereen de inboedel kon komen bekijken. Die wordt immers geveild. “Ik heb mijn oog laten vallen op de neonlamp in de vorm van een rockgitaar en de instrumenten”, vertelt Glynn Adriaenssens (36) uit Deurne in gezelschap van zoonlief Maddox (7). Wie ook nog een souvenir wil, kan bieden tot dinsdagavond via HammerTime.