Webshop groeit uit tot boetiek: Jolien (31) start eigen winkel voor dameskledij in Westmalle

MalleVoormalig leerkracht middelbaar onderwijs Jolien Wallyn (31) uit Sint-Lenaarts heeft altijd al een passie gehad voor mode. Nu is haar droom werkelijkheid geworden. De jonge mama heeft haar eigen boetiek ‘Maloni’ geopend langs de Antwerpsesteenweg in Westmalle.

Jolien startte in volle coronacrisis midden 2020 met ‘Maloni’, een online winkel voor damesmode. “Het is een samentrekking van ‘mama’, de naam van mijn 6-jarige dochter Louise en de naam van mijn 4-jarig zoontje Nicholas”, verduidelijkt ze. “De webshop liep meteen heel goed. Ik kreeg vaak de vraag van klanten of ze niet eens konden komen passen. In overeenstemming met de coronaregels heb ik dan een-op-een pasmomenten gehouden van een half uurtje. Dat werd zo gesmaakt dat ik dat vier maanden lang iedere avond en elk weekend deed in onze woonkamer thuis.”

“Nu of nooit”

Na verloop van tijd was dat niet meer vol te houden. “Een klant van mij vertelde dat een winkelpand van haar langs de Hoogstraatsebaan in Sint-Lenaarts vrijgekomen was. Ik heb daar dan een pop-upshop in geopend. Drie dagen per week weliswaar, want ik bleef dat combineren met mijn job van leerkracht economie, handel, boekhouden en kantoor. Het werd een heel groot succes. Al ontbrak het wat aan passage.”

Voor haar multibrandstore vond ze een geschiktere stek langs de Antwerpsesteenweg in het dorp van Westmalle. “Westmalle is een goede keuze. Van de gemeente heb ik een mooie subsidie als starter gekregen. Burgemeester Sanne Van Looy is zelfs al persoonlijk langsgekomen. En met onder meer de braderij en jaarmarkt is hier veel meer te beleven dan in Sint-Lenaarts. Daarenboven is het nog altijd dichtbij huis. Ik wil het ondernemerschap combineren met een goed moederschap. Aangezien mijn kindjes intussen wat ouder zijn, was het nu of nooit, want op je veertigste moet je er niet meer mee beginnen.”

Uiteenlopende prijzen

Het is duidelijk dat de zomer in aantocht is. Het charmante winkeltje hangt vol fleurige kledij. Overvol van rekken staat die niet. “Het gevoel van een boetiek wil ik blijven behouden. Het aanbod behoort tot het middensegment. Ik heb zowel t-shirts van 20 euro als jurken van 130 euro. Mijn ideale klant is een hippe mama, laat ons zeggen dames tussen 25 en 65 jaar. Al vinden ook jonge meisjes hier wellicht hun gading.”

Maloni, Antwerpsesteenweg 266, Westmalle. Dinsdag: 12-17u, woensdag-zaterdag: 10-17u. Meer informatie via www.maloni.be.

