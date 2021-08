Warm welkom voor Laurens Devos: gouden paralympiër komt thuis in versierde straat

MalleDe Irislaan in Oostmalle kleurt zwart-geel-rood. De bewoners zijn hun vlaggen van het WK voetbal niet vergeten weg te halen, maar zijn trots op hun gouden buur. Paralympisch tafeltennisser Laurens Devos (21) mocht deze middag bij zijn thuiskomst uit Tokio letterlijk door een erehaag van plantjes versierd met vlaggetjes en gouden medailles rijden. Het straatnaambordje ‘Irislaan’ was zelfs omgetoverd tot ‘Laurens Devoslaan’.

Tricolore vlaggetjes wapperen ook aan het huis van Laurens. Gouden ballonnen vormen ‘proficiat’. Vlakbij zijn woning is een spandoek gehangen, waarop ‘Proficiat Laurens! Tweede maal goud!’ te lezen staat. Vijf jaar geleden won de 16-jarige debutant met een halfzijdige verlamming goud op de Paralympische Spelen in Rio zonder ook maar één set te verliezen. “Ik voelde in Tokio veel meer druk, omdat ik mijn titel moest verdedigen. Dat speelde wel mee. In de halve finale was het een vijfsetter. De finale ben ik gewonnen met 3-1, maar dat was eigenlijk ook nog nipt. Iedereen doet steeds meer moeite voor die gouden medaille. Dat maakt het moeilijker, maar gelukkig ben ik erin geslaagd hem te behalen”, glundert Laurens, die zondag een gouden medaille behaalde.

Thuisfront leeft mee

Toeschouwers waren er door de coronacrisis amper. “Je mocht wel naar atleten van je land in dezelfde sport gaan kijken, maar voor de rest was er geen publiek. Dat was wel jammer. Zeker omdat tafeltennis zo populair is in Japan. Er zou heel veel volk gezeten hebben.”

Wel kon Laurens rekenen op heel wat supporters aan het thuisfront. “Enorm veel berichten heb ik gekregen. Zo veel zelfs dat ik ze nog niet allemaal heb kunnen beantwoorden. Al ga ik dat nog wel doen, want ik wil iedereen persoonlijk bedanken. Het doet me enorm veel plezier dat ze de wedstrijden zo mee hebben gevolgd. Na de finale kwam heel de buurt blijkbaar op straat. Mijn zus stuurde een filmpje waarin er zelfs trompetten aan te pas kwamen. Heel tof.”

Felicitaties van buren

Al had de straat nog meer in petto. De buren zorgden voor een warm onthaal: een dubbele rij van planten op de weg, vlaggen aan de huizen, spandoeken,... Wanneer Laurens kort na zijn thuiskomst door de straat wandelt, komen verschillende enthousiastelingen hem feliciteren. Fietsers roepen hem proficiat toe. Auto’s stoppen zelfs even om een praatje te slaan met de medaillewinnaar. “Het is zo tof dat ze alles versierd hebben. Zaterdag organiseert de gemeente hier een groot straatfeest. Met de familie hebben we zondag nog een barbecue.”

Volledig scherm Een groot spandoek hangt vlakbij het huis van Laurens © emz

Duitse club

Na een weekje vakantie moet Laurens opnieuw aan de bak voor zijn club Grünweiß Bad Hamm in Duitsland, niet ver van Dortmund. Die staat in de tweede Bundesliga. “Ik speel zo veel mogelijk mee met de valide competitie. Vorig jaar hadden we veel kans om over te gaan naar de eerste Bundesliga, maar door corona is het seizoen niet afgewerkt.”

Een gooi doen naar de titel wordt volgens Laurens door het nieuwe team wat moeilijker. Daarnaast is het voor de Oostmallenaar uitkijken naar het WK 2022, waar hij ook titelverdediger is. Het jaar erop mag Laurens zich opmaken voor de Paralympische Spelen in Parijs in 2023. “Dat gaat er heel snel zijn. Er gaan wellicht meer mensen van het thuisfront op afkomen, wat gaat zorgen voor een toffere sfeer dan in Tokio.”

Of hij wel eens denkt aan de Olympische Spelen? “Dat is de ultieme droom. Al is dat sowieso echt niet evident als tafeltennisser. Maar je moet grote doelen stellen voor jezelf, zodat je gemotiveerd blijft.”

Volledig scherm Ook het ouderlijk huis van Laurens werd versierd © emz

Volledig scherm Laurens reed bij zijn thuiskomst letterlijk door een erehaag van versierde boompjes © emz

Volledig scherm De Irislaan werd omgedoopt tot 'Laurens Devoslaan' © emz