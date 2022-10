Vuilnis te vroeg op straat gezet? Dan sluikstort je: “Kan fikse factuur plus GAS-boete opleveren”

“Het afval van onze burgers wordt om de twee weken opgehaald. De bedoeling is dat vuilniszakken en gft-containers ten vroegste op de vooravond voor de ophaling worden buitengezet”, schetst burgemeester Sanne Van Looy (N-VA). “Ondanks de communicatie van IGEAN en onze gemeente daarover merken we jammer genoeg dat er te vaak afval te vroeg wordt aangeboden, vaak op dezelfde adressen en ook nog eens in een niet-reglementaire vuilniszak. Het gemeentebestuur communiceert in een eerste fase rechtstreeks met inwoners bij wie overtredingen worden vastgesteld en verder sturen we folders om burgers aan te zetten tot sorteren en recycleren.”