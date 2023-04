Vlaams Belang vist zwerfvuil uit bermen van Klaverveld

Burgemees­ter geeft toelich­ting over gemeentebe­stuur

Sanne Van Looy geeft op dinsdag 25 april om 14 uur een infosessie over het gemeentebestuur in de raadzaal van het gemeentehuis van Malle. De burgemeester bespreekt de verschillende gemeentediensten. Ze legt ook uit hoe de politiek juist in elkaar zit. De toelichting is gratis. Inschrijven is ook niet nodig.