Vitrine van babyspeciaalzaak Bibitie verkozen tot mooiste kerstetalage in Malle

Malle Play & Sport opent inschrij­vin­gen voor 250-tal sport- en themasta­ges tijdens komende schoolva­kan­ties

Nog op zoek naar een origineel kamp voor de kinderen tijdens de krokus-, paas- of zomervakantie? Dan is een kijkje nemen bij het aanbod van Play & Sport zeker de moeite waard. Van boerderijdieren verzorgen over timmeren en bouwen tot freerunnen: de sportorganisatie biedt weer een gevarieerd gamma aan sport- en themastages voor kinderen van 3 tot en met 14 jaar op diverse locaties in de Antwerpse rand en de Kempen, waarvoor je sinds woensdag kan inschrijven.

11 januari