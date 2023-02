Vierdejaars leren psychische problemen bespreken: “Het is belangrijk dat we snel erover durven praten”

MalleIn de huidige samenleving heeft de jeugd het niet altijd makkelijk. Daar wil het GO!Atheneum in Oostmalle voldoende aandacht aan schenken. Daarom heeft de school afgelopen vrijdag de vzw ‘Don’t hide inside’ uitgenodigd. Onder begeleiding van die gespecialiseerde organisatie deelden de vierdejaars - als ze zich daarbij comfortabel voelden - ervaringen en emoties met elkaar in kringgesprekken. Die conversaties moesten psychische problemen bespreekbaar maken bij de jongeren, die ook tips kregen om met sombere gevoelens van zichzelf of anderen om te gaan.

Toen het GO!Atheneum merkte dat de jeugd het moeilijk had in tijden van corona, ging de middelbare school onder impuls van leerkracht Marlies Snauwaert in zee met de vzw Don’t hide inside. Daarvan hadden de leerlingen deugd, al bleef het leven niet evident. “En dat om uiteenlopende redenen: onzekerheden van elke adolescent, faalangst in studies, moeilijke thuissituaties... Die factoren wegen allemaal zwaar door op hun welbevinden”, zegt Snauwaert.

Daarom besloot de school Don’t hide inside opnieuw uit te nodigen. Die vzw wil jongeren in eerste instantie leren open te communiceren over hun gevoelens. “Vanuit mijn praktijk als psychiatrisch verpleegkundige bleek steeds duidelijker dat jongeren de weg naar hulp vaak niet snel genoeg vinden. Meer inzetten op preventie van psychische problemen is dan ook nodig”, aldus Natasja Braeckmans van Don’t hide inside. “Onze grootste kracht is dat we werken met ervaringsdeskundigen. Zij getuigen open over de problemen die ze zelf gehad en vaak ook overwonnen hebben.”

Op hun gemak

Onder deskundige leiding van de vzw werden de vierdejaars in kleinere groepen uitgenodigd ervaringen en emoties met elkaar te delen. Daarbij moedigden ze elkaar aan om te durven spreken. “Vanaf het begin werden we heel erg op ons gemak gesteld. We kregen de ruimte om aan te geven wat voor ons comfortabel aanvoelde en wat niet”, aldus Zoë, een leerling uit 4 Latijn.

De scholieren voelen zich toch wel gesterkt. “Het is duidelijk dat we absoluut niet alleen staan met onze sombere gevoelens. Iedereen in onze groep kent wel mensen in zijn omgeving die met depressie kampen”, getuigen Zoë’s medeleerlingen Aria en Fran. “We leerden ook hoe belangrijk het is om snel genoeg over je problemen te durven praten om te vermijden dat het erger wordt. Al de tips kunnen we toepassen in ons eigen leven.”

Er zijn voor elkaar

Verder kregen de leerlingen advies hoe ze steun kunnen bieden aan vrienden die zich minder goed voelen. “Het is vaak al genoeg om er gewoon te zijn. En aanwezig te blijven zelfs als iemand de neiging heeft zich af te zonderen”, vertelt Fran. “We weten nu ook dat het altijd van belang blijft om ook ons eigen emotioneel welzijn niet uit het oog te verliezen”, besluit Zoë.

Volledig scherm De vierdejaars van het GO!Atheneum Malle bespraken in kringgesprekken hun ervaringen en emoties onder deskundige leiding van vzw Don't hide inside © RV

