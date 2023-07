Verken en beklim toren van Sint-Laurentiuskerk

Verkeersinfo Drie kwartier file op Antwerpse Ring richting Gent door twee ongevallen bij Kennedytun­nel

Het is druk op de Antwerpse Ring richting Gent. Dat komt door twee ongevallen die vannamiddag plaatsvonden in de buurt van de Kennedytunnel. Op een bepaald moment verloor je daar meer dan anderhalf uur. Intussen is de rijbaan weer vrij en staat er nog zo’n 45 minuten file.