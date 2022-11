Verhuurbedrijf voor machines heet voortaan SamRent

In 1977 werd de firma ‘Jef Koyen’ opgericht. Doorheen de jaren wist het bedrijf een sterke reputatie op te bouwen als verhuurder van machines voor tuinbouw en bestrating. Door de sterke groei verhuisde Jef in 2006 naar een groter pand in Oostmalle. Een van de vele trouwe klanten was Sam De Nyn, die vooral erg ervaren is in de tuinbouw, maar ook de nodige kennis heeft van wegenbouw. Hij heeft vorig jaar de zaak overgenomen. En sinds kort gaat de firma door het leven als SamRent.