Vandalen vernielen moestuin op school, kinderen in zak en as: “Zo veel tijd en werk erin gestoken, het was ons projectje”

MalleDe leerlingen van gemeentelijke basisschool De Horizon in Westmalle hoopten begin deze week hun zelfgekweekte tomaatjes en komkommers te oogsten. Al hebben vandalen dat heuglijk moment verbrod. Afgelopen weekend werd de bak met groenteplanten in de moestuin vernield.

De speelplaats van de gemeenteschool is nog recentelijk heraangelegd. De kinderen kregen inspraak in het ontwerp van de groene speelplaats. Op schors staan duurzame speeltoestellen uit hout. Het tuintje heeft vele planten, een bijenkast en vogelnestkastjes. Er is ook een buitenklasje.

Het vierde leerjaar van juf Fabienne, die met Billy ook een klashond heeft, werd aangesteld voor het onderhoud. Die klas heeft ook geijverd voor de drie cavia’s en drie kippen. De kinderen hebben zelfs een houten bak getimmerd. “Bij AVEVE hebben we plantjes gekregen. Zo konden we onze dieren zelf van groentjes voorzien”, vertelt juf Fabienne. “We vertoeven best vaak in het tuintje. Wereldoriëntatie bijvoorbeeld hoeven ze niet altijd vanuit een boek te leren.”

Dieren vrijgelaten

“Normaal gezien zouden we vrijdag al de tomaatjes en komkommers plukken. Al had ik gezegd dat we misschien beter zouden wachten tot maandag. Dan zouden ze nóg beter zijn. Al had ik dat beter niet gedaan”, zucht Fabienne. De twee poorten werden geforceerd. De school kreeg in het verleden ook al ongewenst bezoek, maar dit was de eerste keer sinds de aanleg van de groene speelplaats. “Ze zijn in de moestuinbak gesprongen. De planten zijn vernield”, zegt Fabienne. “Het poortje voor de kippen en cavia’s stond open. Gelukkig zijn die in de buurt van de school gebleven.”

Quote Dit is niet leuk. We hebben er zo ons best voor gedaan Michael (11)

Volledig scherm De tomatenplantjes zijn vernield © emz

De kinderen zijn verdrietig over de gebeurtenissen. “De teleurstelling is groot. Ze hebben zo veel tijd en werk gestoken. Het was ons projectje”, aldus de juf. “Het is erg voor heel de school. Vooral voor ons is dit niet leuk. We hebben er zo ons best voor gedaan. Al zijn we al beginnen heropbouwen”, vertelt Michael (11). “Mijn leerlingen hebben de latten opnieuw aan de bak geboord. We krijgen nog hulp van de gemeente”, zegt de juf. Nieuwe plantjes zijn door AVEVE alvast aangeboden. “We zijn heel blij met alle steun”, glundert Michael.

Rekenen op sociale controle

De school had uit angst voor bommetjes al een binnenzone voorzien voor de dieren. “Ik neem de de kippen en cavia’s deze zomervakantie ook mee naar huis. We hopen in de toekomst ook op sociale controle, namelijk dat inwoners snel reageren als ze iets onaanvaardbaar zien gebeuren aan onze school”, vertelt de lerares. De Horizon heeft ook aangifte gedaan bij de politie. Er is een proces-verbaal opgesteld. “De sloten van onze poorten zijn alvast vervangen”, besluit directrice Ellen De Roo.

Volledig scherm De leerlingen uit het vierde leerjaar van Fabiennes klas geven de plantjes water, wieden het onkruiden en geven de dieren eten en drinken © emz

Volledig scherm Het tuintje van De Horizon heeft ook vogelnestkastjes © emz

