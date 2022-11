Van zelfgemaakte wenskaarten tot warme wafels: Huize Walden organiseert sfeervolle wintermarkt

Voor de bewoners van Huize Walden is het niet evident om kerstgeschenken te kopen voor familie of vrienden. “We wilden hen daar graag bij helpen. Daarom kwamen we op het idee een aanbod van cadeaus hierheen te brengen. Al snel besloten we die markt publiekelijk te maken. Dat brengt extra leven in de brouwerij. Vele bewoners zullen met veel plezier mee helpen op de wintermarkt, waarvoor we ook op onze vrijwilligers kunnen rekenen”, vertellen activiteitenbegeleider Ellen Duchene en vrijwilligerscoördinator Ite Wouters.