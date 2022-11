Van parking tot bruisende ontmoetingsplek: gemeente heeft concrete plannen voor make-over van Bergplein

Malle Van de trap tot de gang: ouders en grootou­ders komen op allerlei plekjes voorlezen op lagere school

De Voorleesweek loopt van 19 tot en met 27 november. Daaraan heeft ook de lagere school Immaculata in Oostmalle volop meegedaan. Na verschillende activiteiten zoals een voorleeswandeling eerder op de week kwamen de ouders en grootouders donderdag voorlezen in de klas, op de trap, in de gang... En schoolmascotte Simba de leeuw kwam met veel plezier even langs bij de gezellige groepjes verspreid over de hele school.

24 november