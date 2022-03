Vaccinatiecentrum Voorkempen verhuist: laatste prik in vormingscentrum op 27 april

MalleHet vaccinatiecentrum Voorkempen verlaat einde april het Provinciaal Vormingscentrum Malle in Oostmalle om vervolgens in waakfase te gaan. Het Diagnosecentrum Voorkempen in Halle-Zoersel vormt vanaf 1 mei de nieuwe locatie voor een tweewekelijks vaccinatiemoment.

Op 23 februari van vorig jaar begon de vaccinatiecampagne van de Eerstelijnszone Voorkempen (Zandhoven, Zoersel, Malle, Brecht, Schilde en Wijnegem) in de ruime zalen van het vormingscentrum. Het laatste grote vaccinatiemoment heeft er plaats op woensdagnamiddag 30 maart. Op 27 april is er nog een klein vaccinatiemoment. Daarna sluit het vaccinatiecentrum in het Provinciaal Vormingscentrum. “Het personeel van het vormingscentrum heeft ons steeds zeer gastvrij ontvangen. We kregen de nodige ondersteuning op alle vlakken. Met pijn in het hart zullen we deze locatie verlaten”, aldus Pieter Poriau, woordvoerder van het vaccinatiecentrum. Het callcenter blijft nog een tijdje open. Bij vragen rond uitnodigingen kunnen inwoners terecht op het nummer 03 201 50 40 of bij hun huisarts.

210 dagen geopend

Op de locatie zijn in iets meer dan een jaar tijd een kwart miljoen vaccins toegediend, met een recorddag van bijna drieduizend inentingen. 406 vrijwilligers en medewerkers hebben over 210 dagen 345 vaccinatieshiften gedraaid. Een kernteam van 22 vrijwilligers bemande het callcenter gedurende 324 dagen. Ruim 90.000 telefoongesprekken werden gevoerd, met een piek van 13.051 gesprekken in juni 2021.

Al beschouwt de Eerstelijnszone Voorkempen de vaccinatiecampagne niet als afgerond. Vanaf 1 mei verhuist het vaccinatiecentrum naar het Diagnosecentrum Voorkempen, waar het mogelijk is tweewekelijks vaccins toe te dienen, telkens op zaterdagvoormiddag. Aan instellingen, woonzorgcentra en huisartsen kunnen nog steeds vaccins worden geleverd op locatie. “Het is een waakfase. We blijven dus alert. Als het nodig is om opnieuw massaal te vaccineren, dan kunnen we opnieuw uitbreiden”, besluit Poriau.

Wie nog in aanmerking komt voor een vaccin, wordt uitgenodigd per brief en digitaal via Mijn Burgerprofiel. De afspraak moet actief bevestigd worden via de digitale weg of het callcenter.