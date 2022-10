Tweedehandsfiets nodig? Malle houdt openbare verkoop

Beerse Animal Rights protes­teert aan poorten Janssen Pharmaceu­ti­ca: “Stop met dierenproe­ven en zeker die op honden”

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights voert woensdagnamiddag actie aan de poorten van Janssen Pharmaceutica. Ze protesteren tegen het feit dat de geneesmiddelenontwikkelaar de komende vijf jaar 80.000 dierproeven mag doen. “We willen met Janssen Pharmaceutica in debat gaan over dierproeven. Ons standpunt is helder: dierproeven stopzetten en vervangen door dierproefvrije technieken”, klinkt het bij Jen Hochmuth van Animal Rights. Janssen Pharmaceutica nuanceert. “Het aantal dierproeven is met 80 procent gedaald én we zetten fors in op alternatieven, maar het is ook nog altijd wettelijk verplicht.”

