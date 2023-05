Twee verdachten van cannabisplantage doorverwezen naar correctionele rechtbank

Ju­ni-exa­mens voorberei­den kan weldra op twee stille blokplek­ken in Malle

De scholieren en studenten zien de examenperiode naderen. Vanaf 31 mei tot en met 30 juni mogen ze in stilte komen blokken in gemeenschapscentra Alice Forceville in Westmalle of De Notelaar in Oostmalle. Dat kan op weekdagen telkens van 8 uur tot en met 18.30 uur.