Twee lichtgewonden bij kettingbotsing op Sint-Lenaartsebaan

Zoersel/Malle Sammy Mahdi komt in Zoersel spreken over brandend actuele thema’s asiel en migratie

De lokale afdelingen van CD&V in Zoersel en Malle organiseren op maandag 14 maart een infoavond over asiel en migratie in de bib van Zoersel. Sammy Mahdi (CD&V) komt praten over die onderwerpen, waarvoor hij is aangesteld als staatssecretaris.

4 maart