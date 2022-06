Twaalf scholieren uit Oekraïne leren Nederlands in klasje op Atheneum: “Voor sommigen is alfabet ook nieuw”

MalleOp het GO!Atheneum in Oostmalle zijn twaalf Oekraïners tussen elf en zeventien jaar oud volop onze taal aan het leren in een ‘onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers’ (OKAN). Dat doen ze nog minstens tot aan de zomervakantie.

Intussen oefenen de jongeren al vier weken lang hoofdzakelijk Nederlands op het GO!Atheneum. Leerkracht Alexander van Vlierberghe, die vertrouwd is op de school, geeft er voor het eerst les aan anderstaligen. Dat doet hij vooral aan de hand van een werkboek. “We gaan ook af en toe naar buiten. Dan maken we een wandeling in de natuur, sporten we of passen we de leerstof toe in de praktijk. De leerlingen zijn vooral verzot op basketbal en weerwolven.”

Niet te veel achterstand oplopen

Het niveau van de leerlingen is erg uiteenlopend, wat communiceren niet evident maakt. “Sommigen van hen spraken al een mondje Engels. Voor anderen is de sprong veel groter. Zij leren niet alleen een nieuwe taal, maar ook meteen een nieuw alfabet. De eerste weken werd vooral gecommuniceerd met een vertaal-app. Ze praten intussen wel rechtstreeks met elkaar. Waar het kan in het Nederlands, of anders in het Engels of Oekraïens. Zo zorgen we ervoor dat iedereen de opdracht beet heeft.”

Quote Over het algemeen zijn ze erg leergierig en gemoti­veerd om naar school te komen, hoewel het niet duidelijk is hoe lang ze in België zullen blijven en of ze terug zullen keren naar Oekraïne. Dat is toch opmerke­lijk Alexander van Vlierberghe , Leraar van OKAN-klas

Zopas legden ze hun eerste test Nederlands af. “Verschillende basisbegrippen, woorden en vervoegingen van werkwoorden hebben ze al goed onder de knie”, aldus leraar van Vlierberghe. “Over het algemeen zijn ze erg leergierig en gemotiveerd om naar school te komen, hoewel het niet duidelijk is hoe lang ze in België zullen blijven en of ze terug zullen keren naar Oekraïne. Dat is toch opmerkelijk. Het contact met elkaar ervaren ze als enorm waardevol. Het is een hechte klasgroep geworden. Ze zijn ook duidelijk dankbaar voor het onderwijs dat ze hier krijgen. Door bij te leren hopen ze niet te veel achterstand op te lopen met het oog op hogere studies.”

Voortzetten

De scholieren werden warm onthaald door het GO!Atheneum, die de klas niet alleen als meerwaarde beschouwt voor de leerlingen, maar ook voor de school. “Het is ons doel om volgend schooljaar de OKAN-klas voort te zetten met een meer gevarieerd lerarenteam”, vertelt directrice Christine Albers.

De eerste weken in het Vlaams onderwijs zullen de Oekraïners in stijl afsluiten. Er staat nog een uitstap naar de ZOO van Antwerpen op het programma. Een afscheidsfeestje zal eveneens zeker niet ontbreken.

