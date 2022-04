Trouwzaal, spiegeltent en tornadotoren: Renessound pakt opnieuw uit met concerten op bijzondere plekken

Malle Testcen­trum Voorkempen sluit volgende week vrijdag

Na de sluiting van het afnamecentrum voor PCR-testen in Kalmthout doet ook het Testcentrum Voorkempen aan de spoeddienst van het AZ Voorkempen in Malle de deuren dicht. De laatste PCR-testen worden volgende week donderdag afgenomen. Je kan daarna terecht in testcentra in onder meer Antwerpen, Brasschaat, Hoogstraten, Turnhout en Herentals. Op www.mijngezondheid.be is een kaart te vinden van labo’s en testcentra in de buurt. In de meeste gevallen kan ook je huisarts een PCR-test afnemen. Via www.apotheek.be kom je te weten welke apothekers snelle antigeentesten aanbieden.

5 april