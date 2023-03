Trouwen in Malle? Dat kan in kasteel, maar niet in pastorij

Wie in het huwelijksbootje wil stappen in Malle, kan dat doen in het gemeentehuis in Westmalle, het voormalig gemeentehuis van Oostmalle of het Kasteel de Renesse in Oostmalle. Ondanks de vraag naar de Sint-Martinuspastorij in Westmalle gaat de gemeente die niet toevoegen aan haar lijstje trouwplekken. “Jammer, want de locatie heeft een mooie tuin voor recepties”, vindt gemeenteraadslid Kris Mintjens (OOST-WEST).