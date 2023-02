Trappistenroute doorheen Malle, Zoersel en Brecht genomineerd voor mooiste fietstocht van Vlaanderen

De Trappistenroute van 44 kilometer - in verkorte vorm 30 kilometer - is bewegwijzerd met zeshoekige bordjes. De toer start aan Café Trappisten in Westmalle. De tocht passeert langs de Abdij der Trappisten in Westmalle en ook bij de abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth in Brecht. Andere hoogtepunten op de route zijn de Scherpenbergmolen in Westmalle, het Kasteel de Renesse en het koetshuis in Oostmalle en het Lindepaviljoen met een 800 jaar oude, tot kunstparel verwerkte lindeboom in Zoersel. Qua natuur zijn de Brechtse Heide en het ‘s Herenbos prachtige gebieden onderweg. Afsluiten doe je met een Westmalle Extra, Dubbel of Tripel in het trappistencafé.