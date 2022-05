Tornadospurters vieren 40-jarig bestaan met fietsbedevaart naar Santiago de Compostela

De Tornadospurters zijn niet aan hun proefstuk toe. In het verleden organiseerde de vriendenclub ook al fietsreizen naar Lourdes, Fatima, Rome, de Dolomieten, Berlijn, Praag... En nu hebben de renners op Hemelvaart om 7 uur ‘s morgens aan het startschot gegeven voor wat ze zelf omschrijven als “veruit de grootste uitdaging” uit hun clubgeschiedenis. Met negentienen begonnen ze eraan. Drie onder hen rijden mee tot in de Franse stad Bourges, eentje tot in Périgueux en twee tot in San Sebastian. In die Spaanse stad krijgen de Tornadospurters versterking van vijf nieuwkomers.

Pyreneeën

Dertien wielertoeristen hebben iets meer dan tweeduizend kilometer en bijna twintigduizend hoogtemeters voor de boeg. “Dat is toch redelijk sportief op twaalf dagen. De eerste dag is het meteen al 214 kilometer. Gelukkig hebben we goed getraind”, lacht Gert Peeters (48), die de hele rit aflegt. “We rijden ook een stukje door de Pyreneeën en vervolgens een deel langs de Spaanse kust. Of we veel tijd hebben om het landschap te bewonderen? We gaan er toch wel de zweep opleggen, want we mikken op een gemiddelde van 25 kilometer per uur.”

Om die snelheid aan te houden is voldoende drinken en eten van belang. Gerts dochter Lisse bemant van Oostmalle tot in Bourges het bevoorradingsbusje. Daar neemt Tonnie Steeman het over met zijn camper. De begeleiders zijn ook voorzien van materiaal in geval van fietspech. Hopelijk is dat niet al te vaak nodig. “We zouden op 6 juni moeten aankomen in Santiago de Compostela. De dag erna vliegen we terug naar huis”, besluit Gert.

Het avontuur is te volgen op de Facebookpagina van WTC Tornadospurters.