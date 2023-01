‘Toontje en zijn varken’ brengen recordbedrag op voor goede doel tijdens vijftigjarig jubileum Zalfenkermis

Zoersel Christophe (37) opent tattooshop in vroegere dokters­prak­tijk

In 2012 liet Christophe Goossenaerts (37) zijn eerste tatoeage zetten in New York. “Tatoeëerder leek me echt een droomjob”, vertelt ‘Gossie’. Vijf jaar en vele tattoos later ging hij aan de slag bij een tattooshop in Geel. En nu opent hij zijn eigen studio ‘Saint Henry’s Practice’ in Halle-Zoersel. Wie zaterdag tijdens de opening een tatoeage boekt, krijgt tien procent korting.

13 januari