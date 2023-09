Tooi jezelf eens in historische kledij aan kasteel

Staf (62) moet na meer dan 30 jaar afscheid nemen van vogeltjes door burenruzie: “Ze wist op voorhand dat hier volières stonden”

Na meer dan 30 jaar heeft Staf Schuurmans (62) uit Sint-Jozef (Rijkevorsel) een kleurrijke collectie van vrolijke vogeltjes uitgebouwd in zijn achtertuin. Elke dag is hij druk in de weer om de kleine kanaries en duifjes, bontgekleurde papegaaien en trotse fazanten in zijn volières te verzorgen. Maar tegen eind september moeten de vogels bijna allemaal weg zijn, omdat zijn nieuwe buurvrouw hem voor de vrederechter sleepte wegens geluidsoverlast.