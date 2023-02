‘Te koop: eigendom zonder parking’: handelaars en bewoners protesteren tegen plannen heraanleg Bergplein

Zoersel Zoersel steunt Turkije en Syrië na aardbevin­gen door gift van 2.500 euro aan Rode Kruis

Aardbevingen hebben afgelopen maandag een ravage aangericht in Turkije en Syrië. De gemeente Zoersel wil de slachtoffers steunen door 2.500 euro te schenken aan het Rode Kruis om ter plaatse noodhulp mee te verlenen. De donatie is gebeurd onder impuls van de Zoerselse wereldraad. Wie zelf nog wil helpen, kan een gift doen aan het Rode Kruis via haar website of het rekeningnummer BE93 0000 0065 6667 met vermelding ‘Aardbeving’.

10 februari