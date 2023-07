Gezocht: vrijwilli­ge gidsen voor inleefhuis

Wat kost een pak rijst, elektriciteit of een woning huren? Op die vragen krijgen scholieren uit de derde graad van 9 tot en met 27 oktober een antwoord in het inleefhuis, waarvoor de woning op de Blijkerijstraat 55 in Oostmalle dienst zal doen. Voor dat initiatief zoekt de gemeente nog vrijwillige gidsen.