Staalbouwer ASK Romein failliet, ook vestiging in Malle getroffen: “140 jobs staan op de helling”

Eeuwfeest van Bergkermis betekent ook 100-jarig jubileum voor kermisfami­lie Severeyns: “Ik was de allereer­ste in Europa met de kamelenra­ce”

De Bergkermis in Westmalle viert vanaf zaterdag haar honderdste verjaardag. Dat is ook een mijlpaal voor de Westmalse familie Severeyns, want het kermisgeslacht stond daar al van het allerprilste begin met een kraam. “Vroeger moesten mijn ouders en hun personeel een rad met zitbakjes nog met mankracht omhoog trekken en in balans houden. Dat was zware arbeid”, vertelt Ivo Severeyns (72). En vandaag de dag brengt de familie Severeyns al een vijfde generatie foorkramers voort.