Speciale snaarinstrumenten in symfonie aan kasteel van Oostmalle

Schilde Veertig werkkrach­ten gezocht voor nieuwe Albert Heijn in Schilde

Albert Heijn opent in juni een nieuw filiaal in de voormalige Carrefour op Schilmart langs de Turnhoutsebaan in Schilde. De medewerkers van de vroegere supermarkt verhuisden naar de Carrefourvestigingen in Sint-Job en Hoogstraten. Daarom is de huidige franchisenemer Pieter-Jan Vaes, die ook de drijvende kracht is achter Albert Heijn Merksem, op zoek naar veertig gemotiveerde medewerkers. Wie interesse heeft in een job bij Albert Heijn Schilde, kan een CV sturen naar solliciteren@ffservices.be.

23 februari