Sint-Jorisgilde mag 500 kaarsjes uitblazen: “Met onze bijna 100 leden vormen we één grote familie”

De Sint-Jorisgilde uit Oostmalle beleefde zaterdag een dubbele dag. Nadat de vereniging in de voormiddag afscheid nam van haar oudste lid Sooi Vrints (96), werd de schuttersgilde ‘s namiddags op het oud-gemeentehuis in Oostmalle gevierd voor haar vijfhonderdste verjaardag door het gemeentebestuur. Op die laatste feestelijke gelegenheid lieten de vendelier, muzikanten en volksdansers zien wat ze kunnen.

Wellicht bestaat de Oostmalse schuttersgilde al langer, maar van haar bestaan werd in 1523 voor het eerst gewag gemaakt door Henricus Van de Castele, rentmeester van het Kasteel de Renesse in Oostmalle. In de boekhouding noteert hij dat de gilde van het klooster drie vaten bier krijgt.

Vijfhonderd jaar later floreert de Sint-Jorisgilde nog steeds. Schieten doen ze niet meer met een voetboog zoals in het prille begin, maar met een kleine kruisboog. Met dat wapen mikken ze buiten op doelen vanop twintig meter ver. Al trainen de leden vandaag de dag vooral vanop zes meter in de kelder van hun clublokaal op de Hoogstraatsebaan in Oostmalle. De schutters nemen ook deel aan heel wat wedstrijden. Daarnaast vormt volksdansen een belangrijke activiteit van de vereniging. “Daarvoor is er bij de jeugd wat minder interesse, al merken we wel dat het schieten in de lift zit”, aldus ‘hoofdman’ Jo Boenders.

‘Hennepen jubileum’

Voor de verjaardag van haar alleroudste vereniging gaf de gemeente zaterdag een receptie op het oud-gemeentehuis in Oostmalle. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) kwam op de proppen met een bijzondere benaming voor het 500-jarig bestaan. “Aangezien jullie kleine kruisboog vervaardigd is uit onder meer hennep, feliciteer ik jullie met jullie ‘hennepen’ jubileum.”

Ongeveer 55 leden van de Sint-Jorisgilde, dat de draak als symbool heeft, tekenden present op het feestgebeuren. Ze waren allemaal gehuld in traditionele Kempense gildenkleding. Bij de mannen vielen vooral de rode sjaals met witte bollen en de zwarte, hoge petten met kleine klep op. Kenmerkend bij de vrouwen waren de witte, katoenen mutsen met opgekrulde oorflappen. Met trots droegen Eduard Kennis en Marc Van Tichelen hun zilveren keizersharnas. Zij wisten zich allebei drie keer op rij tot koning van de Sint-Jorisgilde te schieten. Die keizerstitel staat ook Marc Michiels nog te wachten. Ook de opperdeken, opperkoning en opperhoofdman uit de regio waren aanwezig.

Terwijl de Sint-Jorisgilde vroeger als burgermilitie de taak had het dorp te beschermen, is het vandaag de dag eerder een folkloristische vereniging. “Wat het geheim is achter ons vijfhonderdjarig bestaan? Ik denk de continuïteit in de traditie. Door onze erg sociale activiteiten zijn we een heel hechte vriendengroep. Met onze bijna 100 leden vormen we één grote familie”, aldus griffier Karel De Winter.

Gildenfeesten

Ter ere van haar vijfhonderdste verjaardag organiseert de Sint-Jorisgilde tijdens het weekend van 24 en 25 juni de Kempense gildefeesten, waarop een zestigtal andere gildes zijn uitgenodigd. Op zaterdag wordt er geschoten op domein De Vier Winden in Oostmalle. De mijlpaal wordt ook zondag nog gevierd op de feestweide van Domein de Renesse in Oostmalle. Iedereen is welkom.

