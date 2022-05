Schepen uit Malle herverkozen tot ondervoorzitter van Europese partij

EVA verenigt vandaag de dag 49 al dan niet regeringspartijen uit alle uithoeken van Europa. “De rode draad in ons verhaal is dat wij allemaal geloven dat volkeren zelf moeten kunnen beslissen over de eigen toekomst. We brengen het Europees motto ‘eenheid in verscheidenheid’ dagelijks in de praktijk.”

Iers erkend, Catalaans niet

De Europese partij pleit onder meer voor meer aandacht voor alle Europese talen. “De EU erkent slechts 24 officiële talen, waaronder het Iers. Dat is zeer terecht, want het is een officiële taal van Ierland, die daarenboven met slechts 70.000 sprekers bedreigd is. Maar het Catalaans heeft die erkenning niet, hoewel zeven miljoen Europeanen die als moedertaal hebben. Dat is een pesterij van de Spaanse overheid, die wil duidelijk maken dat enkel het Spaans de naam ‘taal’ waardig kan zijn. Activisten en politici belandden er zelfs vanwege hun overtuiging in ballingschap of in de gevangenis”, hekelt Patho. “Heel wat Europese volkeren en minderheden ondervinden tegenkanting van centrale overheden. We merken dat ze hun verhaal niet kunnen brengen. In dat geval is het EVA graag de stem van onze vrienden uit Bretagne, Aland (regio in Finland, red.) of Kasjoebië (regio in Polen met historische minderheid, red.)”, besluit de schepen uit Malle.