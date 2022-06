Roma-jazz brengt sfeer aan Kasteel de Renesse

Antwerpen RESTOTIP. Album: elegant lunchen aan de Vlaamse­kaai

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: Album, (niet zomaar) een lunchadresje waar je elegante gerechten voorgeschoteld krijgt. Meer restotips lees je in ons dossier.

