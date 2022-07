RESTOTIP. Burgers ‘n Bowls: kiezen is verliezen

MalleZin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: Burgers ‘n Bowls in Westmalle, waar je in een trendy bar naar Amerikaanse stijl voor het dilemma tussen een rijkelijk belegde burger of een frisse pokébowl komt te staan.

Wat?

Een maand geleden opende ‘Burgers ‘n Bowls’, dat gerund wordt door Aleksandra Khaprova en Joeri Van Hooijdonck. Het koppel met heel wat horeca-ervaring droomde al langer van een eigen zaak. Nadat ze een pand langs de Antwerpsesteenweg onder handen namen, brachten ze die wens in vervulling. Ze wilden een concept starten dat in de buurt nog niet te vinden was. Daarom besloten ze hamburgers te combineren met pokébowls, zodat iedereen zijn goesting kon vinden. In het hippe eetzaakje met kleine tafels ervaar je een hoog bargevoel. Aan de muur hangt een ludiek schilderij van de Amerikaanse filmster Samuel L. Jackson die een burger naar binnen speelt.

Aleksandra en Joeri aan hun nieuwe zaak

Samuel L. Jackson werkt een hamburger naar binnen

Op de kaart?

Net als het interieur zijn ook de burgers in Amerikaanse stijl. In navolging van enkele moderne ketens zoals Five Guys serveert ‘Burgers ‘n Bowls’ een dun schijfje vlees tussen een briochebroodje. Je hebt keuze uit acht varianten: met rund, kip, vis, vegetarisch... De pokébowl - die haar oorsprong kende in Hawaï - is een kommetje met sla of rijst als basis. De samenstelling kan je volledig zelf kiezen. Vul aan met vis, kip of vegetarische kip, vier basisgroentjes, een luxe-ingrediënt en een finishing topping. Bovendien kan je opteren voor sojasaus plus een ander sausje.

“Fastfood met een vers karakter”, beschrijft uitbater Joeri. Dat moeten we eens uittesten. De chicken nuggets en chicken drumsticks kunnen we niet aan ons laten voorbijgaan. Die maakt Burgers ‘n Bowls zelf. De vers gepaneerde kippenhapjes zijn inderdaad een aanrader, zeker in combinatie met enkele sausjes, waarvan een deel ook van eigen makelij is. Vervolgens ga ik voor de hamburger in Texaans-Mexicaanse stijl met een burger van rundvlees, avocado, jalapeño, zure room en nachos. Een smakelijke combinatie, waarbij ik zoete aardappelfrietjes verkies boven standaardfrietjes of uienringen. De krantentekst uit ‘The Gastronomic Telegraph’ op het burgerzakje creëert een extra beleving.

De drumsticks

Quote Vooral de rauwe, verse vis kan bekoren

Mijn tafelgenoot opteert voor een pokébowl met tonijn, komkommer, sojascheuten, wakame (zeewier), jalapeños, guacamole als luxe-ingrediënt en furikake (smaakmaker bestaande uit het zeewier nori, wasabi en sesam) als finishing topping. Ook soja voegt hij toe en de sierlijke streepjes truffelmayonaise bedekken het lekker uitziende geheel. Vooral de rauwe, verse vis kan bekoren.

Pokébowl met tonijn

Wie zowel hamburgers als pokébowls kan smaken, moet toch wel een moeilijke keuze maken. Gelukkig mocht ik eens proeven van de pokébowl van mijn kameraad. Grote eters kunnen misschien van beide eentje bestellen, al was dat tijdens de lunch niet aan ons besteed. Wij kozen voor een aardbeienmilkshake met slagroom als afsluiter. Dat had ook gekund met een van de vele koffies. Of zelfs een frappuccino, een ijskoffie met siroop en slagroom.

De aardbeienmilkshakes

Prijs?

Voor vijf chicken nuggets betaalden we 4 euro, terwijl zeven chicken wings 9 euro kosten. De prijs voor een menu met een TexMex-burger inclusief een drankje, zoete aardappelfrietjes en mayonaise bedraagt 11,5 euro. Voor een pokébowl met tonijn leg je 14 euro neer. Reken 6,7 euro voor een aardbeienmilkshake mét slagroom.

Waar?

Antwerpsesteenweg 311, Malle

Wanneer?

Woensdag & donderdag: 11-20u, vrijdag & zaterdag: 11-23u en zondag: 16.30u-20u. Zowel ter plaatse eten als afhalen is mogelijk.

Volledige menu & meer info: www.boboresto.be.

De TexMex-burger

Chicken nuggets

De BoBo-burger

