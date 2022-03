REPORTAGE. Op bezoek bij Oekraïense vluchtelingen in Oostmalle: “Warme opvang verzacht de pijn”

Malle Gezocht: vrijwilli­gers voor jubileume­di­tie van lentepoets op Domein de Renesse

Domein de Renesse vzw lanceert een oproep naar vrijwilligers om op zaterdagvoormiddag 26 maart mee afval en zwerfvuil te komen ruimen in het kasteelpark in Oostmalle. Het is een bijzondere lentepoets, want de schoonmaakactie is toe aan haar vijfde editie.

2 maart