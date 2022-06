Regenweer teistert Tuindagen aan Kasteel Heihuyzen: “40 liter water op 20 minuten tijd”

Het was een stevige bui die zondagnamiddag uit de lucht kwam vallen. Ze liet zich onder meer gevoelen op de Tuindagen, die dit weekend plaatsvinden aan het Kasteel Heihuyzen. De wateroverlast was zo groot dat de organisatie zelfs vroeger dan voorzien de deuren moesten sluiten. “Er is op 20 minuten tijd 40 liter water gevallen”, doet Christophe Lenaerts zijn verhaal. “De regenval heeft de kasteeldreef helemaal onder water gezet. Je kon er haast op kajakken. Uiteindelijk hebben we dan maar beslist om vroegtijdig dicht te doen.”

Tot 12.30 uur zondagmiddag was er nochtans geen vuiltje aan de lucht. “Tot dan liep alles voorbeeldig”, zegt Lenaerts. “Vrijdag en zaterdag hadden we al zo’n 3.000 bezoekers mogen verwelkomen. Ook zondag was goed begonnen. We wisten natuurlijk dat er een onweer zat aan te komen, maar dit was toch steviger dan we verwacht hadden. We zijn nu volop aan het werken om alles weer proper en droog te krijgen tegen morgen. Dan hopen we opnieuw om 10 uur open te kunnen gaan.”