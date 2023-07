Regenbuien, maar soms ook zon in Malle vandaag

DRUGSBARON­NEN. ‘Bolle Jos’: de levensge­vaar­lij­ke drugsmiljo­nair van de Antwerpse haven die onmiddel­lijk afrekent met zijn tegenstan­ders

Net 32 jaar is ‘Bolle Jos', maar toch is de kleine, dikke Nederlander een van de grootste spelers in de Belgisch-Nederlandse cocaïnehandel. Zo groot zelfs dat de Nederlandse politie nu 200.000 euro belooft aan de tipgever die zijn schuilplaats onthult. Maar die tipgever moet wel één ding beseffen: ‘Bolle Jos’ rekent onmiddellijk af met zijn tegenstanders. Van ‘coketante Jilal’ werden enkel foto’s teruggevonden. Naakt vastgebonden op een stoel met op haar buik een afgeknipte vinger. Haar lijk werd nooit gevonden.