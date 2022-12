Porseleinendraaister uit Westmalle krijgt titel van hofleverancier: “Complimenten gekregen van koningin Mathilde”

MalleAl bijna 25 jaar lang runt Anja Meeusen (51) in Westmalle haar bedrijfje ‘PTZE Porcelain’. Ze draait en bakt porselein . Haar carrière is bekroond geworden door het koninklijk paleis, want ze mag zich sinds kort officieel hofleverancier noemen. Het brevet werd zondag gevierd in het atelier. Op de feestelijke gelegenheid kwam ook provinciegouverneur Cathy Berx langs om Anja te feliciteren.

Anja studeerde Public Relations & Communications. Haar jobs in die sector spraken haar weinig aan. Op bezoek bij vrienden in Wales ontkiemde een passie voor het pottenbakken bij de 23-jarige Anja. Ze wilde gebruiksgoed leren maken, maar daarvoor was in Vlaanderen geen opleiding. Ze leerde de stiel in Frankrijk. Haar kunde verfijnde ze tijdens allerhande stages in België.

In 1998 startte ze haar eigen onderneming ‘PTZE Porcelain’. “De naam ‘PTZE’ verwijst naar de kom voor ‘peteuze’ (stamppot, red.) waar mijn grootmoeder vroeger ook de pudding in deed”, verklaart Anja. Van rauw porselein uit de Franse Limoges vervaardigt ze handgemaakte objecten: servies, vaasjes, theelichthouders, kandelaars, lampenkappen... Twee jaar geleden opende ze haar gloednieuwe galerij op de Scherpenberg in Westmalle.

Dan toch een diploma

Het knappe porseleinwerk trok ook de aandacht van het koningshuis. Nadat Anja hofdames over de vloer kreeg, kwam koningin Mathilde in 2017 in hoogsteigen persoon langs. “Ze was goed op de hoogte van porselein. Van een vorm was ze onder de indruk dat ik dat uit porselein had gemaakt. Dat is het mooiste compliment dat je kan geven”, glundert Anja. Na een pittige procedure van vijf jaar leveren - wat ze het paleis exact verschaft, mag ze niet kwijt - is de Westmalse dan ‘Gebrevetteerd Hofleverancier van België’ geworden. “Er kwamen heel wat papieren aan te pas. Ze zijn ook nog eens komen kijken. Het was toch wel spannend.”

Op het brevet is Anja terecht trots. “Ik ben een van de allerkleinste ondernemers uit de lijst. Een eenmanszaakje ertussen. Nooit heb ik een diploma behaald. Wel, dit is mijn diploma”, lacht ze. Afgelopen dinsdag mocht ze naar het paleis in Brussel, waar koning Filip haar en vijf andere nieuwe hofleveranciers het brevet overhandigde. “Ik heb zelfs even met de koning kunnen spreken op de receptie nadien.”

Volledig scherm Anja Meeusen ontving dinsdag de titel van ‘Gebrevetteerd Hofleverancier’ uit de handen van Koning Filip © BELGA

Impact

Of de koninklijke erkenning een impact heeft op de belangstelling voor PTZE Porcelain? “Sinds dag één. Meer mensen komen kijken. Ook het Instagram-account boomt.”

Het brevet wilde Anja graag vieren met haar klanten. Daarom organiseerde ze zondagnamiddag voor een 150-tal gasten een gezellige wintermarkt met hapjes en drankjes van de Chocolaterie en Abdij der Trappisten uit Westmalle. Heel wat porselein ging over de toonbank.

Op het sfeervol evenement passeerde ook Antwerps gouverneur Cathy Berx. Zij kwam de enige nieuwe hofleverancier uit haar provincie complimenteren. “Ik heb thuis al twee kleine potjes van u staan”, vertelt ze. “In deze tijden zijn zoveel dingen ruw en hard. In tegenstelling daartoe is porselein zo mooi, teder en kwetsbaar”, oordeelt Berx, die met een porseleinen presentje naar huis ging.

Volledig scherm Een tricolore lintje werd doorgeknipt op de viering van het brevet © emz

Volledig scherm Theelichthouders uit porselein gemaakt door Anja © emz

Volledig scherm Porseleinen servies van Anja © emz

