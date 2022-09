Pop in Malle serveert dubbele portie rock in Klub K

Wie afgelopen zomer naar Pukkelpop is geweest, heeft HEISA misschien al in actie gezien. De band bestaat uit drie Limburgers. Het rocktrio G.U.S.T. heeft haar bakermat dan weer in Turnhout. Starten doet de muzikale avond om 20 uur. Je hoeft geen inkom te betalen. Meer informatie via het Facebookevenement .

Als je er donderdag niet kan bijzijn, schrijf je best zaterdag 26 november al in je agenda. Dan organiseert ‘Pop in Malle’ het evenement ‘Into The Desert’ in het Westmals jeugdhuis Babylon, waar ‘Deaf Cobra’ komt optreden. “Die Zoerselse band speelde vijftien à twintig jaar geleden dikwijls hier in de streek”, vertelt Jean Mathyssen van Pop in Malle. “We hebben de groep uit de ‘stonerrock’ kunnen overtuigen voor een reünie-show.” Die avond staan ook Beaten By Hippies, Fire Down Below en Atomic Vulture op het programma.