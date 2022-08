Pluk de nacht op festival aan vervallen directeurswoning: “Zelfs internationale artiesten aangetrokken”

Al ettelijke jaren staat de volledig gestripte directeurswoning leeg. De tot de verbeelding sprekende plek is Lars als Westmallenaar niet vreemd. “Toen ik op een avond in bed lag, bedacht ik me dat het wel heel cool zou zijn om daar een festival te houden, zeker omdat het hier in de buurt wat ontbreekt aan festivals. Door altijd mee de KSA-fuif van Westmalle op poten te zetten heb ik wel wat ervaring. Via via kende ik ook Laurens, die altijd het Grote Bosgebeuren van Scouts Halle mee georganiseerd heeft. Hij wilde net als mijn schoonbroer zijn schouders er mee onder zetten.”

Met de eigenaar van het terrein besloot Lars een telefoontje te doen. Hij vroeg of ze de site mochten gebruiken voor een festival als ze het zelf zouden opruimen. De organisatie kreeg groen licht. “Het was wel een opgave al de stenen, het glas en vooral ook het onkruid te verwijderen”, lachen Lars en Laurens. Het werk bleek de moeite waard, want het dagfestival Carpe Noctem trok in september van vorig jaar maar liefst duizend feestgangers, hoewel de organisatie oorspronkelijk op een vijfhonderd man gehoopt had. “Het was volledig uitverkocht.”

(Lees verder onder de video)

Headliners: locatie en sfeer

Door het succesverhaal twijfelden Laurens, Lars en Bram niet over een vervolg. “Carpe Noctem krijgt een stevige upgrade. We breiden uit naar twee dagen. De mainstage bevindt zich vlak aan de directeurswoning. Daar draaien deejays nummers in allerlei stijlen. Dan is er ook nog het gehoste podium ‘Lakeside’. De dj-booth zal drijven op een ponton in de vijver. Daar weerklinken vrijdag disconummers en vinylplaten, terwijl zaterdag house op het programma staat.”

Quote We mikken toch op tweedui­zend bezoekers per dag Laurens en Lars, Carpe Noctem

Met Nina Black, Delafino, Bougenvilla, DJ Licious én Mr. Belt & Wezol prijken toch enkel grote namen op de affiche. “We hebben zelfs internationale artiesten aangetrokken, waaronder enkele uit Nederland, maar ook eentje uit Duitsland, Groot-Brittannië en zelfs Spanje. De line-up hebben we zelf in elkaar gestoken. Het is geen niche, maar allemaal toegankelijke muziek”, klinkt het. “De focus ligt echter niet op grote namen. De locatie en de goede sfeer zijn de headliners.”

Hulp van familie en vrienden

“We mikken toch op tweeduizend bezoekers per dag. Op een heel weekend hopen we dat er een drieduizend à drieduizendvijfhonderd man geweest is. Net als vorig jaar hebben we weer een camping, die we wat beter gaan aanpakken”, zeggen Laurens en Lars. “Gelukkig kunnen we rekenen op vrienden en familie om alles in goede banen te leiden. We willen alles voorlopig graag op eigen houtje blijven doen. En dan zien we wel waar we in de toekomst eindigen.”

Carpe Noctem, 23 september (18-03u) en 24 september (15-03u), Paaltjesdreef, Malle. Meer informatie op de Facebookpagina van Carpe Noctem. Tickets via deze link.

Volledig scherm De directeurswoning in verval vormt het decor voor Carpe Noctem © Rienke Van den Eynde

Volledig scherm Een sfeerbeeld van het uitverkochte Carpe Noctem 2021 © Sam

Volledig scherm Het bijzonder festivalterrein van Carpe Noctem © Ben De Waegenaere

Volledig scherm Het uniek decor voor Carpe Noctem: een directeurswoning in verval © Rienke Van den Eynde

Volledig scherm De stage 'Lakeside' komt aan de vijver © Rienke Van den Eynde

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.