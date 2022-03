Play & Sport laat gevluchte kinderen uit Oekraïne gratis deelnemen aan kampen in paasvakantie

MalleOok sportorganisatie Play & Sport uit Malle wil haar steentje bijdragen aan de opvang en integratie van Oekraïense oorlogsvluchtelingen. De kinderen mogen gratis meedoen aan de stages in de paasvakantie. “Sport en spel is het ideale middel om in contact te komen met leeftijdsgenootjes”, vertelt Iris Janssen van Play & Sport.

“De oorlog leeft bij iedereen. Al die beelden raakten ons ook. Daarom bekeken we wat we konden doen als organisatie”, verduidelijkt Janssen. “Omdat er qua aantallen bij de stages in de paasvakantie toch nog wel wat ruimte is, besloten we de Oekraïense kinderen volledig gratis te laten deelnemen.”

Play & Sport heeft intussen contact gelegd met de verschillende gemeenten waarmee ze een partnerschap heeft. “Met de gemeente Malle is het idee concreet vorm aan het krijgen. Dinsdagavond kunnen we ons aanbod rechtstreeks voorstellen aan de Oekraïners op een kennismakingsmoment. We hopen dat donderdagavond eveneens in Zoersel te kunnen doen. Ook met Hoogstraten, Brecht en Grobbendonk zijn we nog in gesprek. De gemeenten verzamelen dan de informatie van de kinderen die willen meedoen, zodat de vluchtelingen zelf niet alles via onze website hoeven te regelen. De deelname is volledig gratis, want ook de gemeente betaalt niets.”

Taal is geen struikelblok

De sportorganisatie verwacht geen overrompeling, al is ze blij met ieder kind dat ze een zorgeloze vakantie kan bezorgen. De Oekraïense jeugd kan onder meer kiezen uit een ponystage in Pulderbos, een dansstage in Westmalle, judo & omnifun in Kasterlee of de timmer- en bouwstage in Grobbendonk. “De taalbarrière is daarbij geen struikelblok. Kinderen kunnen vlot leren door naar een voorbeeld te kijken”, besluit Janssen.

Volledig scherm © Play & Sport