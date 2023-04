Pintje drinken mag ook niet in auto tijdens verbod op alcohol op straat in uitgaansbuurt van Westmalle

Intussen is het verbod op alcohol op straat in de uitgaansbuurt van Westmalle tijdens de weekendnachten bijna tien maanden van kracht. Volgens burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) heeft die maatregel de overlast al behoorlijk kunnen indijken. Vanaf maandag mag je ook geen alcoholische consumpties geopend hebben of drinken in de auto wanneer die tijdens het verbod in het afgebakend gebied staat.