Pieter Van Boxel stopt met dorpspolitiek: “Ik wil nu vooral de beste vader zijn van mijn dochter”

Van Boxel is al meer dan twintig jaar actief in de lokale politiek. Hij startte in 1999 bij de jongeren van de toenmalige Volksunie. Als 18-jarige behaalde hij bij de gemeenteraadsverkiezingen in Malle in 2000 negentig stemmen voor de lokale partij GRIM, waar de Volksunie al jarenlang actief bij betrokken was. Vanuit die laatste partij werd in 2001 de N-VA opgericht. Kort daarna begon Van Boxel zijn eigen fusie-afdeling N-VA Voorkempen. “Ik beschouw N-VA Malle dan ook nog steeds als mijn politiek kind.”

Gemeenteraadslid

Vier jaar later volgde Van Boxel zijn groot politiek voorbeeld, wijlen Marie-Rose Morel, die de overstap maakte van N-VA naar Vlaams Belang. “Na een reeks geheime gesprekken in de bar van een Antwerps hotel werd een afspraak geregeld met de toenmalige Vlaams Belang-voorzitter Frank Vanhecke. Ik nam in 2006 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen voor die partij. Vanop een derde plaats werd ik verkozen met 255 voorkeursstemmen. Zes jaar later werd ik herverkozen dankzij bijna 300 voorkeursstemmen.”

In de loop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ging Van Boxel in de clinch met zijn eigen partij, waarop hij uit Vlaams Belang stapte. Hij richtte zijn eigen partij ‘Lijst Van Boxel’ op. Dat werd geen succes. In 2019 richtte hij als opvolger van ‘Lijst Van Boxel’ nog het Sociaal Volksforum op samen met Ronny Meys. Die heeft nu het voorzitterschap overgenomen en zal de lijst nieuw leven inblazen. “Ik zie nog een toekomst in het Sociaal Volksforum, maar na ik heb er zelf geen zin meer in.”

“Mijn leven heeft de voorbije 22 jaar veel te veel in teken van politiek gestaan”, aldus Van Boxel. “Ik had het het eerste jaar best moeilijk met het einde van mijn mandaat als gemeenteraadslid. Al ben ik mezelf met andere zaken gaan bezighouden. In 2019 kocht ik mijn hond en in 2020 werd mijn dochter geboren. Ik wil nu vooral de beste vader zijn voor mijn dochter, een goede partner voor mijn vriendin en een goede leider voor mijn hond. Ik droom ervan mijn hondenhobby verder uit te breiden naar meerdere honden, hondensport en het bestuderen van hondengedragstherapie en -psychologie.”

Actieve burger

“Ik heb geen spijt van mijn politiek leven. Het is nu wel goed en ook genoeg geweest. Na veel na te denken heb ik teleurstellingen definitief kunnen doorspoelen, het verleden achter mij kunnen laten en de knop kunnen omdraaien. Ik zal zeker nog van me laten horen, onder meer op sociale media. Niet als politicus, maar als burger zal ik blijven strijden voor thema’s als hondenbeleid, wonen en armoede.”