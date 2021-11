Parket start onderzoek na aangifte van verkrachting 16-jarig meisje

Noorderkempen Testcentra kreunen onder de werkdruk: “Extra testlijnen? Graag, maar dan moeten we eerst personeel kunnen vinden”

Het personeel en de vrijwilligers van de vier testcentra in de Eerstelijnszone (ELZ) Kempenland voelen zich overrompeld. De ongeziene drukte van maandag op de Campus Blairon in Turnhout was dinsdag wat afgenomen, maar nog altijd stonden er ruim 800 mensen in de agenda om getest te worden. “We hebben dinsdag- en woensdagavond overleg over hoe we de drukte kunnen spreiden", zegt Luc Op De Beeck, schepen in Turnhout en ondervoorzitter van ELZ Kempenland. Maar een oplossing lijkt allesbehalve evident.

16 november