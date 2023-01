Open repetitie bij jeugdharmonie KHSL Oostmalle tijdens ‘dag van het deeltijds kunstonderwijs’

Zoersel Zoerselse fotoclub stelt tentoon: “We verwachten zelfs kijklusti­gen uit Nederland, Frankrijk en Luxemburg”

Nog geen plannen komend weekend? Dan is een kijkje gaan nemen in het Zonneputteke in Zoersel een absolute aanrader. Daar exposeren de leden van Fotoclub Obscura hun mooiste beelden op hun jaarlijks fotosalon.

19 januari