Op wandel met honden, schaap en... hangbuikzwijn: “Zelfs in Canada en China is Knor bekend”

MalleWie wel eens in de bossen rond de trappistenabdij in Westmalle vertoeft, heeft Jef Leirs (75) en Maria Schenck (64) ongetwijfeld al gespot in gezelschap van een olijk trio. Het koppel gaat regelmatig wandelen met hun herdershond Dax, schaap Liesje én hangbuikzwijn Knor aan de leiband. “Niet alleen de dieren, maar ook wij vinden dat plezant.”

Klokkende kalkoenen, blatende schapen, blaffende honden... Zelfs als je nog maar aan de voordeur van Jef en Maria staat, hoor je een bonte beestenboel vanuit de tuin. Het koppel woont in de straat Nooitrust op het domein van de Trappisten in het huis aan de boerderij, waar de familie Leirs al sinds 1917 leeft. Jefs grootvader en vader waren boeren. Zelf molk Jef 36 jaar de koeien aan de abdij in opdracht van de paters.

Al van kindsbeen af zit Jef dus tussen de dieren. Met zijn vrouw Maria houdt hij thuis voor het plezier een heleboel beesten. “Wij hebben hier kippen, konijnen, schapen, drie paarden, een hond, een kat, een hangbuikzwijn, een kanarie en twee cavia’s. Of dat niet veel werk is om die te onderhouden? Het voelt niet zo, want we doen dat heel graag. Nu we op pensioen zijn, hebben we veel tijd. Van de dieren krijgen we trouwens veel vriendschap.”

Met de fles grootgebracht

Het koppel heeft ook al heel wat dieren zonder thuis onderdak geboden: gedumpte katten of een labrador van een zieke man bijvoorbeeld. Twee lammetjes hebben Jef en Maria met de fles grootgebracht. “Eén van onze schapen heeft al twee keer een tweeling op de wereld gezet. Dat ras is dat echter niet gewoon. Omdat de moeder niet genoeg melk had, verstootte ze telkens één van de twee lammetjes. Eén van de verstoten beestjes kreeg de naam ‘Liesje’, vernoemd naar onze kleindochter Lise, die als eerste langskwam toen het schaapje hier binnen in een doos aan de stoof zat.”

Wanneer Jef en Maria met hun Duitse herder Dax op dagelijkse wandeling trokken, namen ze ook het schaap mee aan de leiband. “Omdat we het dier met de fles hebben opgevoed, is het heel tam en rustig, ook als onze hond erbij is.”

Volledig scherm Jef met hangbuikzwijn Knor en schaap Liesje © Klaas De Scheirder

Eikelfestijn

Sinds een aantal jaar heeft de wandeling een nieuwe compagnon. “Natuurpunt had in Koningshooikt (in Lier, red.) een jong zwijntje opgehaald bij een oude mevrouw. Het dier was in haar tuin gedumpt. We zijn gaan kijken en hebben het beestje meegenomen. Toen kon hij nog in een schoendoos. Na amper drie weken ging ook het hangbuikzwijntje mee op wandel aan de leiband.”

Oorspronkelijk was dat een tocht van twee kilometer. Nu Knor al drie jaar oud is en vijftig kilogram weegt, blijft de afstand meestal beperkt tot een blokje om van een kilometer. “In tegenstelling tot vroeger gaat het varken niet dagelijks mee. Enkel als hij zin heeft, vergezelt hij ons. Dan smult hij van het gras. Vooral in het najaar is het voor hem feest, want dan zit hij urenlang eikels te eten onderweg.”

Bijzonder zicht

Af en toe gaan er ook andere dieren mee: het ander met de fles grootgebracht schaap of een hond van de kleinkinderen op bezoek. De wandeling met beestrijk gezelschap levert een bijzonder tafereel op. Jef en Maria krijgen fijne reacties. Vooral Knor steelt de show. “Vaak zijn voorbijgangers verwonderd. ‘Amai, een varken aan de leiband mee op wandel, dat zie je niet vaak’, zeggen ze dan. Sommigen kopen speciaal brokjes om aan hem te kunnen geven. Er zijn zelfs mensen die ons herkennen, omdat wij de baasjes van Knor zijn. Zelf kennen wij ook heel veel mensen in Westmalle. Een wandeling duurt vaak een halve dag, omdat je meer staat te praten dan te wandelen”, lacht Maria. “Onze Knor is ondertussen bekend over de hele wereld. Foto’s en filmpjes van het varken mee op wandel zijn al tot in China en Canada geraakt”, besluit Jef.

Volledig scherm Op wandel met een beestrijk gezelschap. Hangbuikzwijn Knor, schaap Liesje, Duitse herder Dax en Roemeense straathond Figo © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Op wandel met een beestrijk gezelschap. Hangbuikzwijn Knor, schaap Liesje, Duitse herder Dax en de Roemeense straathond Figo © emz