Op huizenjacht... in Malle: “Het scholenaanbod en de werkgelegenheid zijn troeven voor jonge gezinnen”

Lichtaart INTERVIEW. Carl Wens, 30 jaar chef van De Pastorie en klaar voor zijn culinaire hoogdag: “Mijn zoon zal voor een tweede ster gaan”

“Michelin-inspecteurs zijn kenners, in tegenstelling tot sommige foodbloggers. Zij breken restaurants af om zelf in de kijker te staan, maar beseffen niet hoeveel pijn dat kan doen”, stelt chef-kok Carl Wens. Van de 30 jaar dat De Pastorie in Lichtaart al bestaat, prijkt het er 17 in de vermaarde gids – die maandag opnieuw sterren uitdeelt. Met Carl blikken we vooruit op de culinaire hoogdag, en op wat verder in de toekomst. “Toen onze zoon Wout vertelde hij dat ons wou opvolgen: dat gaf een enorme boost.”

21 mei