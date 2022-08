Oostmalle mag zich opmaken voor vijf dagen kermisvertier

Malle Leer het sportaan­bod voor 55-plus­sers kennen

Sport Plus Malle zorgt voor een uitgebreid sportief aanbod voor 55-plussers. Benieuwd? Ga dan op donderdag 1 september naar de instuif in sporthal Berckhoven, waar je vanaf 16 uur verwelkomd wordt met een hapje en een drankje. Inschrijven kan tot 25 augustus via rob.vandermaesen@telenet.be of 04 97 90 63 20 en cornelia.de.kort@telenet.be of 03 311 63 94.

2 augustus