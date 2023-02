Oostmalle mag veldritseizoen afsluiten: “Stevig crossen doorheen los zand”

Veiliger fietspad tussen Westmalle en Sint-Antonius is nog niet voor morgen

Langs de drukke baan tussen Westmalle en Sint-Antonius Zoersel moeten fietsers over een smalle betonstrook rijden. De Vlaamse overheid wil op de Antwerpsesteenweg (N12) een veiliger fietspad realiseren, al moeten daarvoor een heleboel onteigeningen gebeuren. En daar is weinig schot in de zaak. “Op een half jaar tijd is geen enkel bijkomend akkoord gesloten”, betreurt Vlaams parlementslid en Zoersels schepen Katrien Schryvers (CD&V).